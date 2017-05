Inca un pas spre Jocurile Olimpice de la Tokyo. Stepan Dimitrov a cucerit medalia de aur la un turneu international de taekwondo din Ucraina - VIDEO

La turneul de categoria G-1, din orasul Harikov, Stepan Dimitrov a concurat la 58 de kilograme. El a disputat 3 lupte, iar in finala a invins un sportiv din Grecia. Fratele sau, Vadim Dimitrov, a ajuns si el in finala, la 54 de kilograme. A cedat, insa, in fata unui ucrainean, si s-a ales cu medalia de argint. Sportivii moldoveni au acumulat puncte pentru clasamentul mondial si continua lupta pentru calificarea la Olimpiada din 2020.