Inca un pas spre titlu. Chelsea Londra a invins clar formatia Middlesbrough si este la o victorie distanta de a se impune in Premier League - VIDEO

Chelsea Londra a invins acasa formatia Middlesbrough, scor 3 la 0. Pe Stamford Bridge, aristocratii au facut legea si au inscris goluri care mai de care. Mai intai Diego Costa a deblocat tabela de marcaj cu o executie fantastica printre picioarele goalkeeper-ului oaspetilor, ca mai apoi Marcos Alonso sa inscrie dintr-un unghi aproape imposibil.

Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Matic. Victoria de ieri o apropie pe Chelsea la 3 puncte de titlu. In schimb, infrangerea i-a costat locul in Premier League pe cei de la Middlesbrough, formatia urmand sa evolueze in Championship in sezonul viitor.