Inca un star al fotbalului a ajuns in liga japoneza. David Villa a semnat cu echipa Vissel Kobe - VIDEO

1 milion 500 de mii euro a platit echipa japoneza formatiei New York City pentru jucator. Villa a evoluat timp de 4 ani, in Statele Unite si a marcat pentru clubul american 80 de goluri. In varsta de 37 de ani, el a decis sa vina la echipa japoneza alaturi de compatriotul sau Iniesta, care i-a fost coleg si la FC Barcelona. Villa este cel mai bun marcator in istoria nationalei Spaniei, cu 59 de goluri inscrise.