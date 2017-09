Au stadion nou si strang fiecare frunzulita ca sa mentina curatenia. De astazi, elevii de la Todiresti vor putea juca fotbal in fiecare zi - VIDEO

“-Facem curatenie! -Dar de ce cu mana strangi? -Dar cu ce? -Cu instrumente. -Sunt in scoala!”

De astazi, elevii din Todiresti nu vor mai fi nevoiti sa parcurga aproape 4 km pana la stadionul central pentru a juca fotbal. Pustii din localitate vor juca pe un teren nou de minifotbal, cu o suprafata artificiala, chiar in curtea gimnaziului. Cei mici au fost cei mai incantati.

Grigore COJOCARI, PROFESOR DE EDUCATIE FIZICA: “Elevii o sa vrea aici, pentru ca il deschidem acum nou, iar dorinta lor e sa vada ce e aici, sa vada terenul, sa simta. Stiti cum, e o placere cand stadionul e nou.”

Autoritatile locale, agenti economici, dar si Federatia Moldoveneasca de Fotbal: toti au contribuit la constructia terenului, pretul caruia ajunge la aproape 300 de mii de lei.

Leonid ZALEVSCHII, PRIMAR COMUNA CHETROSU: “Numarul de elevi la noi in gimnaziu este in crestere. Avem in jur de 5 echipe de fotbal cu care participam activ la Campionatul Raional. Promovam un mod sanatos de viata.”

Incepand cu anul 2005, FMF implementeaza programul “Toti impreuna” cu suportul UEFA. Pana in prezent, au fost date in exploatare peste 300 de terenuri de minifotbal cu suprafata artificiala.