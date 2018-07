Inceput cu dreptul pentru Dinamo Bucuresti, in noua editie de campionat. Cainii rosii au invins-o pe FC Voluntari cu 2 la 1 - VIDEO

Dinamo Bucuresti a jucat acasa primul meci oficial al sezonului. Primul gol, totusi, l-au marcat oaspetii. Sutul lui Ricardinho, deviat, l-a pacalit pe portarul Penedo. Dinamovistii s-au redresat repede.

Dupa doar 4 minute, Salomao a inscris din pasa lui Nistor. Cainii rosii nu s-au multumit cu o remiza si, in minutul 75, Sorescu, introdus pe teren pe parcursul reprizei secunde, a dat lovitura.

Dinamo a castigat cu 2 la 1 partida si se pregateste de marele derby cu FCSB, in etapa urmatoare de campionat. Tot aseara, Viitorul Constanta, campioana din 2017, a pierdut surprinzator meciul cu nou-promovata Dunarea Calarasi, scor 0 la 1. A fost primul meci in Liga 1, in istoria clubului Dunarea Calarasi.