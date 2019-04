Inceput de sezon dezastruos pentru Zimbru Chisinau. Galben-verzii au suferit a treia infrangere consecutiva si au ajuns pe penultimul loc in clasament - VIDEO

In cea de-a treia etapa a Diviziei Nationale, Zimbru a intalnit-o pe Speranta Nisporeni. Alb-albastrii au deschis scorul in minutul 19. Atacantul Maxim Iurcu a profitat de un penalty, dupa un hent in careul zimbrilor.

In a doua repriza, Speranta a continuat asaltul la poarta adversarilor. Astfel in minutul 78, echipa din Nisporeni si-a dublat avantajul, tot dupa o lovitutra de la 11 metri. De aceasta data, marcatorul a fost Constantin Sandu. Dupa a treia infrangere la rand, Zimbru Chisinau ajunge pe penultimul loc in clasamentul Diviziei Nationale, in timp ce Speranta Nisporeni urca pe pozitia a patra.Doar FC Codru are un start de sezon mai slab decat zimbrii. Tot ieri, nou-promovata a pierdut duelul cu Sfantul Gheorghe, scor 0 la 2,

Astfel, dupa 3 etape, FC Codru are 3 infrangeri, 0 goluri marcate si tocmai 8 incasate. De partea cealalta, formatia din Suruceni are un start de vis fiind pozitionata in fruntea clasamentului Diviziei Nationale, cu 7 puncte.