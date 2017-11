Incidente la un meci din Campionatul Frantei. Un jucator al echipei Lyon si-a scos tricoul si l-a aratat fanilor adversi, dupa ce a marcat un gol - VIDEO

Faza s-a produs in minutul 85. Fekir a repetat gestul unor jucatori ca Messi si Cristiano Ronaldo si i-a scos din sarite pe fanii echipei Saint-Etienne. Imediat, zeci de suporteri au patruns pe teren, pentru a-i cere socoteala fotbalistului. Arbitrul a oprit meciul si echipele au plecat la vestiare.

Fekir a primit cartonasul galben, pentru gestul sau. A fost nevoie de mai bine de 30 de minute pentru ca fortele de ordine sa calmeze spiritele. Dupa asta fotbalistii au revenit pe teren si au jucat restul partidei.

Olympique Lyon a castigat cu un scor categoric de 5 la 0 meciul de pe terenul formatiei Saint-Etienne. Depay, Diaz si Traore au marcat cate un gol, iar Fekir a reusit dubla. Lyon ocupa locul 3 in liga franceza, cu 25 de puncte. AS Monaco are 28 de puncte, iar lidera PSG – 32.