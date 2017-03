Incredibil! Barcelona a reusit una din cele mai mari reveniri din istoria fotbalului. Catalanii au surclasat formatia Paris Saint-Germain cu 6 la 1

Luis Suarez a deschis scorul, iar Kurzawa a marcat in propria poarta. In repriza secunda, Messi a inscris din penalty, iar, in cateva momente, Cavani a redus din diferenta. Se parea ca Barca nu mai are sanse la calificare, insa, catalanii au facut un final de meci nebun. Neymar a marcat cu un sut direct din lovitura libera, apoi si din penalty. In al 5-lea minut de prelungiri, Sergi Roberto a punctat si a inchis tabela.

6 la 1 si Barcelona a reusit o calificare miraculoasa in sferturi, dupa ce in meciul tur, de la Paris, francezii se impuneau cu 4 la 0.

Sursa foto: sport.ro