Incredibil: cati bani a ajuns sa aiba Ronaldinho in conturile bancare. E aproape falit

Ronaldinho si fratele sau s-au trezit cu pasapoartele ridicate pentru ca nu si-au platit amenzile catre Fisc. Dupa o verificare mai amanuntita, situatia financiara a fostului mare star de la Barcelona a iesit la iveala.

Ronaldinho mai are in conturile bancare doar 24,63 de reali, adica 6 dolari, scriu spaniolii de la Marca.

Ronaldinho e plin de datorii. Are amenzi neplatite care insumeaza 2 milioane de dolari, din cauza unor constructii ridicate ilegal, scrie Marca.

A plecat in lume sa faca bani



Ronaldinho este recunoscut pentru stilul sau de viata excentric, intretinut cu cheltuieli uriase. Pentru ca s-a trezit intr-o situatie extrem de delicata, Ronaldinho a fost plecat in ultimele saptamani intr-un turneu in Asia, si s-a implicat in diverse actiuni publicitare.

Ronaldinho are o sursa de venit importanta din contractul cu Nike, dar face bani si din participarea la meciuri de fotbal caritabile.

Pe 17 noiembrie, Ronaldinho va juca intr-un astfel de meci, la Frankfurt, botezat "Prietenii lui Ronaldinho".