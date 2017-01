Infrangere dureroasa pentru Milsami Orhei in cantonamentul din Turcia: Petru Racu a transformat lovitura si a stabilit scorul final de 1 la 4 - VIDEO

In meciul cu Zaglebie Lubin, echipa care a ocupat locul 3 in Campionatul Poloniei, in sezonul precedent, Milsami a incasat primul gol in minutul 32. Dupa pauza, polonezii s-au dezlantuit si au inscris inca de 3 ori.

Milsami a ratat cateva ocazii de-a lungul meciului, dar a marcat dintr-un penalty, obtinut in minutul 90. Petru Racu a transformat lovitura si a stabilit scorul final de 1 la 4.

Petru RACU, CAPITAN MILSAMI "E mai bine să încasezi într-un meci 4 goluri decât în 4 partide câte un gol. Vom analiza, vom îmbunătăţi jocul nostru. Am jucat cu un adversar bun, pe alte viteze. În Campionatul Moldovei nu sunt multe meciuri la aşa nivel."

In cantonamentul din Turcia, Milsami va mai juca 6 meciuri amicale.