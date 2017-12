Miguel Cotto si Sadam Ali au luptat toate cele 12 runde. La final, arbitrii i-au acordat victoria americanului. Astfel, Cotto a pus capat unei cariere de 16 ani in boxul profesionist. El s-a retras cu 41 de victorii si 6 infrangeri, in palmares. Boxerul din Puerto Rico a fost campion mondial in 4 categorii de greutate diferite.