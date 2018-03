Infrangere neasteptata pentru Real Madrid in Euroliga de baschet. Madrilenii au primit un dus rece, dupa ce au cedat in derby-ul contra Valenciei - VIDEO

Real Madrid a cedat neasteptat in meciul cu Valencia, scor 88 la 96. Madrilenii au avut o evolutie sub asteptari si au reusit sa se impuna doar in ultimul sfert. Bojan Dubljevic a fost omul meciului cu 17 puncte, 2 pase decisive si 7 recuperari.

Tot ieri, Fenerbahce s-a distrat cu Maccabi Tel Aviv, invingand cu 87 la 73. Campioana in exercitiu nu a inceput prea bine meciul. Turcii au cedat in primul sfert, insa au revenit imediat. Sarbul Gudoric a reusit 23 de puncte.