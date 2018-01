Infrangere pentru Moldova in primul meci din 2018. Tricolorii au cedat la limita in amicalul contra Coreei de Sud - VIDEO

Sud-coreenii au inscris in minutul 67 in poarta nationalei naostre dupa un corner. Scorul pe tabela de marcaj a ramas neschimbat pana la finalul meciului, iar Moldova a suferit prima infrangere in primul meci din 2018.

De asemenea, a fost primul meci pe banca tehnica a selectionatei pentru Alexandru Spiridon. In cadrul cantonamentului din Antalya, nationala noastra va mai disputa un meci amical contra selectionatei Azerbaidjanului, pe 30 ianuarie.