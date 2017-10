Infrangere pentru Moldova in ultimul meci din campania preliminara pentru Campionatul Mondial din 2018. Tricolorii au cedat la limita in fata selectionatei Austriei, scor 0 la 1 - VIDEO

Schaub a fost gasit perfect de Arnautovic si a inscris singurul gol al partidei in minutul 69. Reusita a venit dupa ce in debutul partii secunde Moldova a ramas in 10 oameni. Artur Ionita a vazut al doilea cartonas galben. S-a incheiat 0 la 1, iar Moldova s-a clasat pe ultima pozitie in grupa D. Tricolorii n-au reusit niciun sut pe cadrul portii in meciul de aseara.

Alexandru EPUREANU, CAPITAN NATIONALA MOLDOVEI: “Fiecare dintre baieti s-a dedicat la maxim. Din pacate, asta e pana cand nivelul nostru. Trebuie sa ne gandim ce sa facem ca sa-l ridicam.”

Radu GINSARI, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI: “Hai sa fim realisti! Poate, cateodata, cerem prea mult. Nu exista ideal, noi trebuie sa tindem spre el. Noi incercam sa facem asta, insa, din pacate, poate la moment nu suntem pregatiti pentru a atinge o treapta mai mare."

Din grupa Moldovei, Serbia s-a calificat direct la Campionatul Mondial, in timp ce Irlanda va merge la baraj.