Radu Albot a cedat in minim de seturi, scor 1 la 6, 1 la 6, in fata francezului Benjamin Bonzi.

Francezul de 21 de ani a dominat clar meciul si si-a impus propriul stil de joc in ambele seturi. A fost a 13-a infrangere pentru Radu Albot in acest an.