Infrangere surprinzatoare pentru Real Madrid: A cedat pe teren propriu, in Cupa Regelui, in fata celor de la Celta Vigo - VIDEO

Golul lui Marcelo a fost egalizator pentru Real Madrid, dupa ce Aspas a deschis scorul in minutul 64 pe Santiago Bernabeu.

Cu 20 de minute inainte de finalul partidei, Celta Vigo a detonat bomba. Jonny a inscris si a stabilit scorul final de 2 la 1.

Astfel, Real ajunge la 2 infrangeri in mai putin de o saptamana. Totusi, trupa lui Zidane se poate califica in semifinalele Cupei Regelui in returul de pe 25 ianuarie. Tot ieri, Alaves a trecut in deplasare de Alcorcon, scor 2 la 0. Era 0 la 0 in minutul 90, insa gazdele au ramas in 10 oameni, iar Ibai a reusit dubla si a adus o victorie importanta pentru oaspeti.

Returul sfertului de finala din Cupa Regelui dintre Alaves si Alcorcon se va disputa pe 24 ianuarie.