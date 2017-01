Infrangere surprinzatoare. TSKA Moscova a cedat in deplasarea cu Zalgiris, scor 74 la 79 - VIDEO

Castigatoarea Euroligii de baschet din sezonul trecut a suferit o infrangere suprinzatoare in Lituania contra celor de la Zalgiris, scor 74 la 79. Chiar daca au condus la pauza mare, militarii nu au rezistat in a doua jumatate a partidei. Gazdele s-au aparat perfect si au reusit sa smulga victoria pe final.

Tot ieri, finalista sezonului trecut, Fenerbahce, a avut emotii mari in deplasare cu Unics Kazan. Turcii au reusit sa-si ia revansa pentru infrangerea din tur si s-au impus cu 86 la 81 pe terenul rusilor. Conduse cu 5 puncte la pauza, gazdele nu au mai reusit revenirea si au suferit cea de-a 12 infrangere din acest sezon.

Dupa etapa a 19-a, Fenerbahce este in play-off, in timp ce rusii de la Uniks sunt in play-out.