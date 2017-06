Infrangere usturatoare pentru Dacia in Europa League. Lupii galbeni au pierdut pe terenul formatiei Shkendija cu scorul 0 la 3 - VIDEO

Dacia a jucat in Macedonia si a avut un inceput de meci dezastruos. Deja in minutul 5, un jucator al echipei Shkendija a fost faultat in careul advers, iar arbitrul a dictat penalty. Ibrahimi a transformat lovitura.

In minutul 11, gazdele au inscris din nou, prin Radeski.



Dacia a incercat sa raspunda si a avut cateva ocazii de gol. Mingea, insa, a intrat tot in poarta lupilor galbeni.

Acelasi Radeski a facut 3 la 0, dupa un corner, in minutul 75. A fost o victorie categorica a formatiei Shkendija, care este marea favorita la calificarea in turul 2 preliminar.

Tot aseara, Milsami Orhei a cedat la limita in Luxemburg, in fata echipei Fola, scor 1 la 2. Sergiu Platica a marcat pentru vulturii rosii. Atat Milsami, cat si Dacia, vor juca acasa meciurile retur, pe 6 iulie.