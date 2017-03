Infrangere usturatoare pentru echipa lui Artur Ionita. Cagliari a pierdut meciul de acasa cu Inter, scor 1 la 5 - VIDEO

Andrea Belotti este de neoprit. Atacantul echipei Torino a reusit cel mai rapid hat-trick in Serie A, din ultimii 17 ani. Belotti a marcat golurile in 7 minute si 15 secunde, iar formatia sa a castigat partida cu Palermo, scor 3 la 1.

Atacantul are deja 22 de goluri marcate in campionat si conduce clasamentul golgheterilor. Presedintele clubului a anuntat ca Belotti valoreaza 150 de milioane de euro. Intre timp, Cagliari, cu moldoveanul Artur Ionita titular, a pierdut meciul cu Inter Milano, scor 1 la 5. Perisic si Banega au marcat primele goluri.

Boriello a redus din diferenta, insa, dupa pauza, milanezii au dominat. Perisic a inscris din nou, apoi Icardi si Gagliardini si-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Artur Ionita a primit un cartonas galben, in minutul 72. Cagliari ocupa locul 13 in campionat, iar Inter e pe pozitia a 6-a. O alta partida, cea dintre Udinese si Juventus, s-a incheiat la egalitate, scor 1 la 1. Astfel, s-a incheiat seria de 7 victorii consecutive a torinezilor, in liga italiana. Juve conduce in clasament, cu 67 de puncte. AS Roma este la 8 puncte in spate.