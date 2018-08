Infrangere usturatoare pentru nationala Moldovei la volei. Echipa noastra a pierdut meciul din deplasare cu Slovacia, in calificarile Campionatului European - VIDEO

Slovacia a castigat meciul jucat in orasul Nitra, scor 25 la 15, 25 la 21 si 25 la 16. Pentru Moldova, cele mai multe puncte, 10, le-a marcat Serghei Predius. Duminica, formatia noastra va juca din nou cu Slovacia, de aceasta data acasa, la Ciorescu.

In grupa preliminara pentru Campionatul European la volei, conduce Muntenegru, cu 7 puncte. Slovacia are 6 puncte, iar Moldova – 5. Islanda nu are puncte acumulate.