Inotatoarea Tatiana Salcutan si-a adaugat cateva medalii noi in palmares. Moldoveanca a cucerit doua distinctii de bronz la etapa Cupei Mondiale - VIDEO

Salcutan a ocupat locul 3 pe distantele de 100 si 200 de metri spate. Ea a venit la mai putin de doua secunde de campioana, in ambele curse. In acest an, Salcutan a inregistrat si alte rezultate superbe.

Ea a cucerit bronzul la Campionatul European de tineret si 3 medalii de aur la Jocurile Balcanice. Tatiana Salcutan are 17 ani si ne va reprezenta tara la Olimpiada de tineret din Argentina, din octombrie.