Inovatia viitorului: Suedia a realizat primul drum electrificat din lume. Masinile se pot incarca din mers. Costul proiectului, ridicol de mic - VIDEO

Suedezii au dezvoltat si dat in folosinta primul drum electrificat din lume. Mai exact, Ministerul Transporturilor si Drumurilor din Suedia a electrificat 2 kilometri de drum in apropiere de Stockholm.

Cu alte cuvinte, pe mijlocul drumului au fost trase doua linii electrificate ce permite masinilor electrice sa se incarce din mers. Incarcarea bateriilor se realizeaza printr-un dispozitiv atasat sub autovehicule. In momentul in care masina se opreste sau stationeaza, incarcarea se opreste.

Suedezii vor sa implementeze sistemul pe absolut toate drumurile din tara mai ales ca electrificarea unui kilometru de drum costa 1 milion de euro, de 50 de ori mai putin decat daca ar fi construita infrastructura pentru tramvaie intr-un oras mediu.

Suedia calculeaza ca pana in 2030 masinile care folosesc combustil fosil vor fi doar o amintire, locul acestora fiind luat in totalitate de masinile electrice.