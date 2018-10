Intamplare mistica in liga a treia din Rusia. Un fotbalist al echipei Volgari a marcat un gol identic cu cel reusit acum 7 ani - VIDEO

Roman Loktionov, fundasul echipei Volgari, a inscris cu un sut superb din lovitura libera, in minutul 17 al meciului cu formatia Spartak Vladikavkaz.

Incredibil este faptul ca, 7 ani in urma, Loktionov a marcat un gol identic, in poarta aceleiasi formatii, care se numea atunci Alania, si tot in minutul 17 la partidei.





In 2011, Volgari a castigat cu 3 la 0 meciul, iar partida recenta s-a incheiat cu scorul de 1 la 0. In sezonul curent, Roman Loktionov a marcat 4 goluri in 5 etape.