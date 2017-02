Inter a fost data afara din Cupa Italiei de Lazio, echipa lui Stefan Radu: S-au impus cu 2 la 1 pe terenul milanezilor - VIDEO

Lazio s-a simtit bine pe stadionul Giuseppe Meazza si, in minutul 20, a reusit sa deblocheze tabela de scor. A marcat Felipe Anderson. Oaspetii au ratat, apoi, incredibil, cateva ocazii clare de gol. Dupa pauza, Inter a primit o lovitura dubla. Miranda l-a faultat in careu pe Immobile, iar arbitrul a dictat penalty si l-a eliminat pe fundasul lui Inter. Biglia a transformat lovitura. Milanezii s-au trezit, apoi si au fortat in atac. In cateva minute, Lazio a ramas in zece oameni. Fundasul roman Stefan Radu a faultat un adversar si a primit al doilea cartonas galben.

In minutul 84, Inter a reusit sa marcheze, prin Brozovic.

Lazio a rezistat si a castigat meciul, scor 2 la 1. Romanii vor juca in semifinalele Cupei Italiei, cu invingatoarea duelului din aceasta seara, dintre Cesena si AS Roma.