Inter a invins dramatic AC Milan, iar Icardi a fost eroul geazdelor, reusind un hat-trick - VIDEO

Inter s-a impus cu 3 la 2 in derby-ul contra celor de la AC Milan. Mauro Icardi a ingenuncheat de unul singur grossonerii. Atacantul argentinian a deschis scorul in minutul 28, insa oaspetii au egalat in partea secunda. Dupa o ora de joc, Icardi a punctat din nou.

AC Milan a egalat din nou, dupa ce Handanovic a inscris in propria poarta. Soarta partidei s-a decis pe final.

Icardi a completat hat-trick-ul in minutul 90 si a adus victoria celor de la Inter in derby.

A fost a treia infrangere consecutiva pentru AC Milan in Seria A, iar Inter a reusit a treia victorie la rand si este pe locul 2 in campionatul Italiei.