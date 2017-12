Inter devine lidera Campionatului Italiei. Echipa lui Spalletti a zdrobit-o pe Chievo cu 5 la 0 - VIDEO

Portarul echipei Benevento a marcat in ultimele secunde ale meciului cu AC Milan si si-a salvat echipa de la infrangere. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 2 la 2. Pentru Gattuso, acesta a fost debutul pe post de antrenor al milanezilor.

Gennaro GATUSSO, ANTRENOR AC MILAN: “Si daca ma injunghia cineva, nu era la fel de dureros! Nici intr-un vis de cosmar, nu era sa incasez gol de la portar. ”

Benevento a acumulat primul punct al sezonului, dupa 14 infrangeri. AC Milan a cazut pe locul 8. In schimb, rivala Inter face un sezon fantastic. Nerazzurrii au batut formatia Chievo, scor 5 la 0. Perisic si Icardi au inscris cate un gol, pana la pauza.

In repriza secunda, Skriniar a marcat un gol, iar Perisic a lovit de doua ori si si-a completat hat-trick-ul. Inter Milano urca in fotoliul de lider in Serie A, cu 39 de puncte. Napoli are 38 de puncte, iar Juventus – 37.