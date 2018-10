Inter isi continua parcursul splendid in campionat. Nerazzurii au obtinut a 6-a victorie consecutiva in liga italiana - VIDEO

Partida de pe Olimpico, dintre Lazio si Inter, a avut un debut echilibrat. Totusi, Inter a dat start spectacolului in minutul 28, dupa ce Icardi a deschis scorul. Nerazzurii au reusit sa-si dubleze avantajul aproape de finalul reprizei – Brozovic a inscris cu un sut din afara careului.







In a doua parte a meciului, Lazio a incercat sa marcheze, insa nu a reusit. Golul a venit tot in poarta gazdelor. Icardi a triplat avantajul oaspetilor dupa ce a primit mingea in careu si a reusit sa dribleze un fundas advers.





A fost cea de-a treia victorie consecutiva a lui Inter pe terenul lui Lazio si in fiecare dintre ele nerazzurii au inscris cate trei goluri. In urma acestei victorii, Inter urca pe locul doi, in Serie A, la egalitate de puncte cu Napoli. Lidera Juventus are, totusi, un avans de 6 puncte.