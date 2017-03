Inter Milano a surclasat-o pe Atalanta, in campionat, scor 7 la 1: Icardi a reusit un hat-trick perfect - VIDEO

Icardi a marcat 3 goluri intre minutele 17 si 26. A inscris un gol din joc, cu piciorul, apoi din penalty, iar ultimul – cu o lovitura de cap, performanta denumita hat-trick perfect.

Un alt erou al partidei Inter – Atalanta a fost mijlocasul Ever Banega, care a marcat si el de 3 ori.

Gagliardini a punctat si el pentru gazde, iar oaspetii au inscris doar o data. Inter Milano a demolat revelatia sezonului, Atalanta, scor 7 la 1, si ocupa locul 4 in Campionatul Italiei. Tot aseara, Cagliari, cu moldoveanul Artur Ionita titular, a pierdut meciul cu Fiorentina, scor 0 la 1. Kalinic a fost autorul golului. Intr-un alt duel, Napoli a batut gruparea Crotone, scor 3 la 0. Mertens a marcat un gol, iar Insigne a reusit dubla.

Totodata, AS Roma a invins formatia Palermo, in deplasare, la fel cu 3 la 0. El Shaarawy, Dzeko si Bruno Peres au fost eroii serii. In Campionatul Italiei, dupa 28 de etape, conduce Juventus, cu 70 de puncte la activ. Urmeaza AS Roma, cu 62 de puncte, si Napoli, cu 60.