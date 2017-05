Intoarce banii cu lopata! Faimosul boxer american Floyd Mayweather si-a pus prietenii sa-i care banii cu o masa mobila - VIDEO

Dupa ce s-a fotografiat cu banii in avion si a postat imaginea pe retelele de socializare, aroganta lui Mayweather a mers mai departe. Banii din imagine au fost castigati de Mayweather la pariuri, dupa ce anterior pugilistul a mizat cu succes pe un meci din NBA. In acest an, boxer de 40 de ani s-ar putea intalni in ring cu luptatorul UFC Conor McGregor, iar prima fiecaruia s-ar putea ridica la 100 de milioane de dolari.