Invata de la cei mai buni. Zece reprezentanti ai sportului ecvestru de la noi participa la un seminar condus de o legenda a echitatiei din Europa de Est - VIDEO

Cei mai buni sportivi din Moldova care practica hipismul participa saptamana asta la un seminar practic despre sariturile peste obstacole, o ramura a sportului ecvestru. Denis Cernat se antreneaza zilnic de la 10 ani. Chiar si asa, sportivul spune ca seminarul la care participa l-a ajutat sa progreseze si a invatat multe lucruri noi.

Denis CERNAT, CALARET: "Antrenorul meu altfel ne spune, dar domnul care a venit sa faca seminarul are mai multa experienta si ne-a povestit cum sa facem ca sa fie totul bine. Foarte multe am invatat."

Daria practica echitatia de 8 ani. Este traducatoare, insa gaseste timp in fiecare zi pentru antrenamente. Tanara spune ca relatia dintre sportiv si cal este cheia succesului.

Daria RIBACA, CALAREATA: "Se intampla si calul sa nu aiba dispozitie sa se miste, sa alerge, sa lucreze. Trebuie sa iau in calcul totul, iar uneori chiar sa ma adaptez dupa cal. Intotdeauna gasesc timp. Sau dimineata, sau dupa-amiaza neaparat vin."

Si daca pentru unii acesta este doar un hobby, altii isi doresc sa faca din asta o profesie.

Maria CIUPERCA, CALAREATA: "Planific sa-mi leg viata de acest sport. Posibil sa-mi fac studiile in acest domeniu in Europa, iar apoi sa revin si sa ajut sportivii."

Seminarul de pregatire pentru sportivii din Moldova este condus de Alexandr Lis, maestru al sportului in Belarus si fost antrenor al nationalei la Olimpiadele din Grecia si China. Multiplul campion international crede ca acest sport are un viitor in Moldova.

Alexandr LIS, MAESTRU AL SPORTULUI ECVESTRU: "Aici lucram cu tinerii acum. O generatie noua foarte interesanta, iar daca ar fi sa planificam un program de pregatire, ei sunt destul de promitatori pentru o cariera ulterioara."

Alexandru TUCEAC, PRESEDINTELE FEDERATIEI ECVESTRA DIN MOLDOVA: "Cred ca s-au plictisit deja de antrenorii de la noi, iar cand vine cineva din afara, el vede lucrurile mai clar si este ascultat cu mai mult entuziasm. Avem doar de castigat din aceste seminare."

Seminarul a fost organizat cu suportul Federatiei Ecvestra Internationala si se va desfasura pana maine la Clubul de Hipism din Budesti. Sportivii de la noi care s-au antrenat in aceste 5 zile vor participa la competitii internationale.