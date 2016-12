Invincibila si nu vrea sa se opreasca. Milsami Orhei ataca al doilea titlu de campioana, dupa cel cucerit in 2015 - VIDEO

Milsami Orhei conduce in Divizia Nationala, cu 43 de puncte acumulate in 17 etape. In comparatie, in sezonul precedent, Sheriff Tiraspol avea 40 de puncte dupa primele 17 meciuri. Milsami este, in acelasi timp, o masina de atac. Vulturii au marcat, pana acum, 37 de goluri si au incasat doar 6. Cel mai bun portar din Moldova, Radu Mitu considera ca mai este mult de muncit.

Radu MITU, PORTAR MILSAMI „Jumatate de drum am parcurs, insa, ne dam seama ca a doua jumatate va fi de 2 ori sau chiar de 3 ori mai grea decat pana acum. Vom face tot posibilul si speram, cu ajutorul Domnului, sa obtinem obiectivul pus si sa fim acolo sus.”

In clasament, Milsami are 2 puncte avans fata de Sheriff, insa tiraspolenii au jucat cu un meci mai mult. Antrenorul vulturilor este sigur ca discipolii sai trebuie sa dea totul pe teren pentru a nu ceda primul loc.

Andrian SOSNOVSCHI, ANTRENOR MILSAMI “In acest sezon, pana cand, nu am obtinut nimic. Pur si simplu anul l-am terminat pe primul loc. Sunt inca multe meciuri si ne dam seama ca vin cantonamentele, o sa fie foarte dificil. Sa ajungi acolo sus e greu, dar sa te tii e cu mult mai greu."

Presedintele Federatiei Moldovenesti de Fotbal este placut surprins de jocul baietilor de la Milsami.

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF “Pentru toti este o surpriza. Toti se asteptau ca Milsami sa se bata la titlu, dar nu au crezut ca asa de usor o sa ia un handicap. Desigur, este o intriga buna pentru campionat. Totul depinde de iarna, cum se vor intari echipele.”

Milsami va reveni din vacanta pe 9 ianuarie. Echipa planifica sa plece intr-un cantonament de o luna, in Turcia, unde va disputa 9 meciuri amicale.