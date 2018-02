Invins, dar mandru de prestatia sa. Radu Albot si-a incheiat parcursul la turneul ATP de la New York - VIDEO

Radu Albot a cedat in sferturile de finala de la New York in fata lui Kei Nishikori, scor 1 la 2. Moldoveanul a inceput inspirat partida, reusind doua break-uri pe final de set si adjudecandu-si primul act cu 6 la 4.

A urmat raspunsul japonezului. Nishikori si-a demonstrat clasa, egaland in setul secund cu 6 la 3, iar in decisiv cedand un singur game.

Pentru evolutia sa de la New York, Radu Albot si-a garantat un cec in valoare de peste 19 mii de dolari.