Invinsa pe teren propriu. Dinamo Bucuresti a cedat in fata celor de la Concordia Chiajna - VIDEO

Mijlocasul celor de la Concordia a inscris superb pentru 2 la 2 in minutul 64. Chiar daca s-au impus cu 3 la 2, oaspetii s-au vazut condusi de doua ori pe parcursul partidei. Mai intai, Rivaldinho a deschis scorul in minutul 12, ca in repriza secunda Anton sa marcheze si el.

Concordia insa a revenit de fiecare data. Paul Batin a fost omul meciului. Atacantul oaspetilor a reusit dubla.

Dupa meci, dinamovistii au recunoscut ca nu au meritat victoria.

Ionut NEDELCEARU, JUCATOR DINAMO: “Trebuie sa lasam capul in pamant, sa nu mai iesim din casa, sa stam numai la antrenament, 24 din 24, daca e nevoie ca sa putem sa castigam si noi un meci. Daca vom continua asa, cu siguranta ne batem la play-out, n-avem nicio sansa sa castigam in fata nimanui.”

Dinamo Bucuresti ocupa locul 7 in campionat, inregistrand 3 infrangeri in ultimele 4 partide.