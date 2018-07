Ion Cutelaba a revenit acasa dupa victoria superba in UFC. Luptatorul moldovean a fost intalnit ca un erou. Hulk de Moldova a avut parte si de o surpriza - VIDEO

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "Permanent am sentimentul de patriotism si de mandrie pentru ca sunt unicul. Demonstram lumii intragi ca si tara noastra are luptatori si are oameni care fac fata in orice domeniu."

Mihai COTRUTA, LUPTATOR: "Publicul ne-a intampinat ca pe ai nostri. Eram increzuti in puterile noastre. Am dovedit inca o data ca si in Moldova se poate de pregatit pentru asa nivel. Facem fata."

Ion Cutelaba a revenit in aceasta dupa-amiaza in Moldova, dupa victoria fabuloasa de duminica in UFC. Luptatorul nostru a fost intampinat cu ropote de aplauze de familie si prieteni. Familia recunoaste ca a privit cu sufletul la gura lupta din Canada.

Olga CUTELABA, SOTIE: "Am avut emotii foarte mari. Acum sunt cea mai fericita si cea mai mandra."

Este o zi speciala pentru luptatorul moldovean. Amelia, fiica lui Ion, implineste astazi 4 ani. Tatal i-a dedicat victoria fetitei sale, dar i-a pregatit si o surpriza.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "Foarte tare a vrut o bicicleta. De vreo 3 luni imi tot zice bicicleta roza. Am cumparat-o din timp, ca sa nu fug azi."

De la aeroport, Cutelaba a plecat acasa cu o limuzina retro inchiriata de prieteni. Ion Cutelaba l-a invins prin KO tehnic inca in prima runda pe rusul Antigulov. Luptatorul spune ca a avut o motivatie speciala si ca tinteste centura de campion in categoria sa de greutate.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "Putini aveau incredere ca o sa obtin victorie, chiar si la noi din tara. Cand le spuneam cu cine o sa lupt ziceau ca e bun. Eu le-am raspuns ca nu e mai bun decat mine. Am demonstrat ca nu conteaza in ce tara esti nascut, conteaza taria de caracter, dorinta de a invinge si antrenamentele."

In timpul galei UFC din Canada, Cutelaba s-a intalnit cu presedintele organizatiei.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "El m-a chemat la el. Am discutat niste lucruri foarte importante. Urmeaza o surpriza."

Ion Cutelaba este singurul moldovean din UFC. Pana acum, luptatorul nostru a repurtat 3 victorii si a suferit doua infrangeri.