Pentru polonez, poreclit Lordul, va fi debutul in UFC. Cutelaba, numit si Hulk de Moldova, are 2 victorii si 2 infrangeri, in cadrul turneului. Lupta va avea loc la gala de la New York, pe 4 noiembrie.

Initial, Cutelaba trebuia sa dea piept cu un rus, care s-a retras, insa, din cauza unei accidentari.