Isi doreste sa evolueze peste hotare. Radu Ginsari ar putea pleca de la Sheriff, dupa ce a cucerit titlul - VIDEO

Radu GINSARI, MIJLOCAS SHERIFF: “Contractul meu maine expira si nu stiu sincer daca raman sau nu. Am propuneri, ramane de vazut pana la urma ce alegere voi face. Preferinta mea este sa plec peste hotare pentru ca vreau sa imi demonstrez capacitatile si in alte campionate. Mi-am dorit foarte mult sa castig eventus si sa merg. Daca voi pleca, sa plec cu capul sus. ”

Transferat in urma cu 3 ani de la Zimbru Chisinau, Radu Ginsari are propuneri de la echipe din afara si se afla acum in negocieri. Totusi, mijlocasul moldovean, care evolueaza si pentru nationala noastra, nu exclude ca ar putea ramane la Sheriff. In varsta de 25 de ani, Radu Ginsari a cucerit 6 trofee la gruparea tiraspoleana.