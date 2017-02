Istanbul a castigat meciul de pe terenul formatiei Osmanlispor cu 1 la 0. Fundasul moldovean, Alexandru Epureanu a fost eliminat pe final de partida - VIDEO

Alexandru Epureanu a lovit un adversar, in minutul 90. Arbitrul i-a aratat al doilea cartonas galben fotbalistului moldovean si l-a eliminat. Istanbul a castigat meciul de pe terenul formatiei Osmanlispor cu 1 la 0. Gratie victoriei, echipa lui Epureanu ramane pe locul 2 in Campionatul Turciei, cu 46 de puncte. Liderul Besiktas are cu un punct mai mult, dar si un meci rezerva.