Italia e obligata sa o castige pe Suedia pe San Siro pentru a ajunge la Mondialul din Rusia - VIDEO

Singurul gol al partidei a fost inscris de rezerva Jakob Johansson, la 4 minute dupa ce a fost introdus pe teren. Italia a avut o posesie buna, dar suedezii au fost mai periculosi. Italia are nevoie de o victorie categorica. in returul in fata Suediei, pentru a obtine biletul spre Campionatul Mondial din 2018 din Rusia. Mansa secunda se va juca luni, pe stadionul San Siro de la Milano.