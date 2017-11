Iubita lui Cristiano Ronaldo a nascut la Madrid! Prima imagine cu micuta Alana Martina

Iubita sa, Georgina Rodriguez, a nascut in ieri seara, 12 noiembrie, la Madrid. Alana Martina e numele pe care Cristiano si Georgina l-au ales pentru cel mai nou membru al familiei.

"Tocmai s-a nascut Alana Martina. Geo si Alana sunt foarte bine. Suntem toti foarte fericiti", e mesajul pe care Cristiano l-a transmis chiar din sala in care iubita sa a nascut.

Ronaldo mai are 3 copii. Cristiano Jr. s-a nascut in iunie 2010 in Statele Unite, dar nu se stiu detalii despre mama sa. Ronaldo are custodia totala a micutului. Starul lui Real Madrid mai are doi copii gemeni, Eva si Matteo, nascuti de o mama surogat tot in SUA in acest an.