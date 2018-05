Iurie Bejenari a castigat tot ce se putea la amatori, iar acum va debuta in unul dintre cele mai importante turnee MMA din lume. Moldoveanul care reprezinta Franta se va lupta in Bellator - VIDEO

Iurie Bejenari, moldoveanul care reprezinta de ani buni Franta la competitiile internationale, a facut pasul urmator in cariera sa. Luptatorul va debuta pe 26 mai in Bellator, unul dintre cele mai importante turnee MMA din lume. Moldoveanul il va intalni in prima sa lupta pe suedezul Amir Albazi.

Iurie BEJENARI, LUPTATOR MMA: "E bun, are un sol bun, e foarte increzut. Lupta va arata cine e mai puternic."

"Supranumit "Printul", Albazi a fost de neinvins in cele 10 lupte ale sale. Bejenari a avut un mesaj special pentru suedez.

Iurie BEJENARI, LUPTATOR MMA: "Sper ca tu esti in forma si ca o sa facem un spectacol frumos, ca sa vorbeasca toata lumea. Fii gata!"

Debutul lui Bejenari in Bellator va avea loc in Marea Britanie. Chiar daca reprezinta si se antreneaza in Franta, luptatorul promite ca drapelul Republicii Moldova va aparea la Londra.

Iurie BEJENARI, LUPTATOR MMA: "E placut sa stii ca voi lupta si voi putea sa ridic drapelul Republicii Moldova in acest loc, in aceasta arena."

Iurie este stabilit in Franta din 2002, iar in Moldova revine de 2 ori pe an pentru a-si vedea parintii si prietenii. Chiar daca ii este dor de tara, luptatorul recunoaste ca inca nu este gata sa revina acasa.

Iurie BEJENARI, LUPTATOR MMA: "Ca sa vin sa ma instalez in Moldova, la moment, nu pot, deoarece viata mea e aici. Cu timpul, posibil, mai tarziu."

Sportivul de 36 de ani are 2 copii, iar unul dintre feciori deja ii calca pe urme.

Iurie BEJENARI, LUPTATOR MMA: "Acum, noi suntem aici, antrenamentul meu s-a terminat, dar micutul meu Artur, 4 ani si jumatate, face jiu-jistsu in sala de jos. Cand nu e la gradinita, e cu mine la antrenamente. Ii place."

Iurie Bejenari a devenit Campion Mondial la amatori in 2015. In acest moment, are 6 victorii in cele 8 dueluri disputate la profesionisti. Moldoveanul este si antrenor MMA la unul dintre cele mai mari cluburi din Paris.