James Harden este cel mai bun baschetbalist al sezonului, in NBA. Jucatorul echipei Houston a primit ravnitul trofeu pentru prima data in cariera - VIDEO

James HARDEN, BASCHETBALIST HOUSTON ROCKETS: “Nu voi fi emotionat. Nu o voi face. Dar ea mereu are grija de mine, cand e bine si cand sunt vremuri grele.”

James Harden joaca in NBA din anul 2009 si a fost foarte aproape de trofeul MVP, in cateva randuri. De aceasta data, nu l-a mai ratat. Harden a facut un sezon fabulos la Houston Rockets.

El a fost marcatorul de top al turneului regulat cu o medie de peste 30 de puncte per meci si cel mai bun la aruncari de 3 puncte – cu 265 de lovituri reusite. In play-off, a acumulat 486 de pucte si a dat 116 pase decisive. In topul jucatorilor sezonului, Harden i-a devansat pe LeBron James, de la Cleveland, si Anthony Davis, de la New Orleans.