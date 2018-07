Jo Santos revine la Sheriff. Dupa ce a fost imprumutat pentru un an la CSM Poli Iasi, atacantul brazilian va evolua din nou la gruparea din Tiraspol - VIDEO

Jo Santos revine in campionatul Moldovei, dupa ce in ultimele 11 luni a evoluat la CSM Poli Iasi sub forma de imprumut. In Liga 1, brazilianul de 27 de ani a marcat 5 goluri si a dat 3 pase decisive. Sheriff a oficializat aseara si transferul lui Antun Palic.

Croatul a evoluat sezonul trecut la Dinamo Bucuresti, unde a marcat un gol si a dat o pasa decisiva. Mijlocasul de 30 de ani si-a reliziat contractul cu gruparea din Bucuresti si a semnat cu Sheriff. Anterior, campioana Moldovei a mai transferat alti doi jucatori.