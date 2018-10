Joaca handbal la cel mai inalt nivel, la o echipa din Finlanda. Vitalie Nenita care a ajutat formatia Cocks, din care face parte, sa castige nu mai putin de 12 trofee nationale si internationale - VIDEO

In acest sezon, Vitalie Nenita a marcat 12 goluri in 5 meciuri pentru Riihimaki Cocks, in Liga Campionilor. Handbalistul moldovean este unul din jucatorii de baza ai formatiei finlandeze si spune ca, la fiecare meci, iese motivat si vrea sa dea tot ce are mai bun pe teren.

Vitalie NENITA, HANDBALIST RIIHIMAKI COCKS: “Obiectivul meu este sa ajut echipa. Obiectivul echipei, pentru acest sezon, este sa acumulam cat mai multe puncte in Liga Campionilor si, astfel, sa aratam ca handbalul finlandez a ajuns la un nivel european.”

Vitalie Nenita joaca din 2014 la Riihimaki Cocks. Si-a ajutat echipa sa castige de 4 ori campionatul Finlandei, de 4 ori cupa nationala si de tot atatea ori liga baltica. Handbalistul moldovean a marcat deja peste 400 de goluri in liga finlandeza, peste 160 de goluri in liga baltica si circa 60 in competitiile europene intercluburi. Vitalie a ajuns in Finlanda impreuna cu sotia sa, acum 4 ani, iar anul trecut a devenit tata. El spune ca in Finlanda se simte ca acasa.

Vitalie NENITA, HANDBALIST RIIHIMAKI COCKS: "Nu mi-a fost greu sa ma adaptez, pentru ca antrenorul vorbeste limba rusa si unii jucatori romana. Finlandeza e una dintre cele mai grele limbi din lume, dar cuvinte elementare cunosc.”

Vitalie Nenita a mai jucat pentru cluburi din Rusia si Romania, dar cariera si-a inceput-o in anul 2005, la Olimpus Chisinau. El afirma ca in Moldova are multi prieteni.

Vitalie NENITA, HANDBALIST RIIHIMAKI COCKS: "Sentimentele sunt calduroase. Pana acum, ne scriem. Ei ma felicita dupa fiecare meci.”

Contractul lui Vitalie Nenita cu formatia Cocks este valabil pana in anul 2020.