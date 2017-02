Jocul Stelei scartaie. Ros-albastrii au scos doar o remiza in meciul de campionat cu FC Voluntari, scor 2 la 2 - VIDEO

Steaua Bucuresti a incasat gol deja in minutul 3 in duelul cu FC Voluntari. Ivanovici a profitat de neatentia fundasilor echipei gazda. Dupa ce au ratat doua semiocazii, stelistii au reusit sa egaleze, prin Boldrin.

Scorul ramanea neschimbat pana in ultimele minute ale meciului, cand arbitrul a iesit la rampa. Mai intai, el a dictat penalty in poarta Stelei, pentru un fault al portarului Nita asupra lui Novac.

Cernat a transformat lovitura de la 11 metri. Peste 5 minute, arbitrul a dictat penalty si in poarta oaspetilor, dupa ce mingea sutata de Florin Tanase a nimerit in cotul lui Vasile Maftei.

Atacantul adus de la Dinamo, Gnohere, a egalat scorul, 2 la 2. Steaua ramane pe locul 2 in Campionatul Romaniei, cu 42 de puncte. Viitorul Constanta conduce in clasament, cu 45 de puncte, dar are un meci mai putin jucat.