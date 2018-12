Johannes Boe pune stapanire pe Cupa Mondiala. Norvegianul s-a impus in proba de sprint, avand din nou un avantaj mare fata de locul secund - VIDEO

La proba de sprint de la Nove Mesto, au luat start 107 participanti, iar cel mai bun a fost din nou Johannes Boe. Tanarul norvegian a evoluat fara greseli si s-a impus clar la finalul cursei. Sportivii de pe primele 4 pozitii au tras cu zero in ambele treceri prin poligon, insa diferenta s-a facut din nou la deplasarea pe schiuri, unde Boe nu are semeni.

Pe pozitia a doua s-a clasat rusul Alexandr Loginov, care ocupa si locul secund in Cupa Mondiala. Iar pe ultima treapta a podiumului a urcat suedezul Martin Ponsiluoma.

Campionul Martin Fourcade a terminat cursa doar pe locul 43, fiind marea dezamagire a competitiei de ieri. Mihail Usov s-a pozitionat pe locul 85.

Sportivul nostru a inceput bine cursa, a tras cu zero in prima trecere prin poligon, insa a ratat de 3 ori tinta in poligonul secund si a coborat multe pozitii.