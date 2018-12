Jose Mourinho a fost demis de la Manchester United. Cine il va inlocui - VIDEO

In acest sezon, Manchester United are cele mai modeste rezultate din ultimul deceniu. Diavolii rosii ocupa doar locul 6 in Premier League, fiind la 11 puncte in spatele zonei de Champions League si la 19 puncte in spatele liderului, Liverpool, in fata caruia a pierdut duminica. Dupa aceasta infrangere, Mourinho a fost demis.

Jose Mourinho a fost antrenorul lui Manchester United mai mult de doi ani, insa, unica performanta notabila pe care a obtinut-o in aceasta perioada e triumful din Europa League in anul 2017.

Succesorul sau pe banca tehnica va fi Michael Carrick. Englezul in varsta de 37 de ani a jucat o mare parte a carierei in tricoul lui United, devenind un simbol al acestei echipe.