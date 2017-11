Jucatorii, antrenorul si staff-ul tehnic al celor de la Petrocub Hincesti au primit medaliile de bronz pentru ocuparea locului 3 in acest sezon din campionatul Moldovei - VIDEO

Vladimir AMBROS, JUCATOR PETROCUB HINCESTI: "M-am casatorit anul acesta, am evoluat la nationala, am ocupat locul 3 cu Petrocub, am nimerit in cupele europene. Pot zice ca e un an reusit din toate punctele de vedere."

Maxim POTIRNICHE, JUCATOR PETROCUB HINCESTI: "In ultimele etape, am luptat pentru un loc 4, eventual. Dar au iesit lucrurile asa, ca am terminat pe 3. Este un lucru frumos si binemeritat."

Petrocub Hincesti, revelatia sezonului din Divizia Nationala, a obtinut duminica locul 3 in campionat, iar astazi a sarbatorit performanta. Totusi, antrenorul si presedintele clubului se gandesc deja la sezonul urmator.

Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB HINCESTI: "Am niste baieti extraordinari, care pe parcursul intregului campionat au fost disciplinati, s-au daruit la maxim si cred ca am meritat."

Mihai USATII, PRESEDINTE PETROCUB HINCESTI: "Sa obtii un scop, cateodata, e mai usor decat sa-l mentii. Noi ne dorim sa nu cuboram de la nivelul la care ne-am ridicat."

Gratie locului 3 obtinut, Petrocub Hincesti va evolua in premiera in Europa League.

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF: "Este o pilda si pentru alde echipe din provincie de la noi. In Europa, cand o sa cada o echipa sa joace cu Petrocub Hincesti, va lua harta, se vor uita unde se afla acest orasel. E un potential foarte marte nu doar pentru fotbal."

Dupa ce au primit medaliile, fotbalistii s-au tinut si de glume. Petrocub a obtinut in acest sezon cea mai mare performanta din istoria clubului. Formatia din Hincesti a incheiat campionatul la egalitate de puncte cu Dacia, cate 26.