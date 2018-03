Jucatorii de la Cagliari, echipa la care joaca moldoveanul Artur Ionita, au izbucnit in lacrimi cand au aflat de moartea lui Davide Astori! Ce i-au cerut arbitrului

Vestea mortii lui Davide Astori a zguduit fotbalul italian. Presa din Peninsula a anuntat decesul jucatorului la 31 de ani in jurul orei 13.00. Partida dintre Genoa si Cagliari trebuia sa inceapa la ora 13.30 insa a fost amanata in urma anuntului.

Conform presei italiene, doi dintre jucatorii lui Cagliari au izbucnit in lacrimi cand au aflat vestea tragica in timp ce se aflau la incalzire. Ei au cerut oficialilor sa fie amanata etapa, lucru pe care l-a solicitat si Damiano Tommasi, seful Asociatiei Jucatorilor din Italia.

Davide Astori a murit noaptea trecuta in camera de hotel din Udinese - el urma sa fie capitanul Fiorentinei la partida ce era programata pentru ora 17.00, amanata in urma anuntului tragic.

Serie A stars call for all matches to be postponed after shock death of Fiorentina captain Davide Astori https://t.co/UJi1KRwit9 pic.twitter.com/Hk7kjianLp