Jucatorii de la PSG s-au simtit seici in Qatar, tara patronilor miliardari care conduc clubul. Brazilienii au condus sirul nebuniilor - VIDEO

PSG a stat 3 zile in tara de origine a presedintelui clubului, Nasser Al-Khelaifi. In Qatar, jucatorii s-au antrenat, pregatindu-se pentru primul meci al noului an - pe 7 ianuarie, in Cupa Frantei, cu echipa Rennes.

Baietii de la PSG au fost bine dispusi, iar dupa antrenamente au explorat Qatar-ul. Fotbalistul de 220 de milioane de euro, Neymar, a fost nevoit sa lupte pentru o inghetata cu vanzatorul.

Italianul Marco Verratti a urcat pe o camila... iar brazilianul Dani Alves nu a putut lasa fara atentie un pian. PSG este lidera Campionatului Frantei, iar in Liga Campionilor, va juca impotriva echipei Real Madrid, in optimi.