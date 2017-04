Judocanii moldoveni au revenit cu 3 medalii de la Cupa Europei intre juniori. Cea mai buna performanta i-a apartinut lui Ion Nacu - VIDEO

Ion Nacu a concurat in categoria de greutate de 73 de kilograme si castigat 4 lupte. A batut adversari din Franta, Cehia, Rusia si Turcia. In finala, insa, a cedat in fata unui alt judocan turc si s-a invrednicit de medalia de argint.

Ion NACU, JUDOCAN: “Aceasta medalie ma motiveaza sa lucrez mai mult. Am scopuri mai mari. Pot mai mult. M-am convins de asta. Sper la urmatorul turneu sa aduc un rezultat mai bun. ”

Alti 2 judocani au cucerit cate o medalie de bronz, la Cupa Europei intre juniori, turneu desfasurat in Grecia. Corneliu Andries a ocupat un loc pe podium la 73 de kilograme, iar Stefan Popa – la 81 de kilograme.

Corneliu ANDRIES, JUDOCAN: “Am avut adversari cu raiting mondial bun, experimentati. A fost destul de greu sa lupt cu ei. ”

Stefan POPA, JUDOCAN: “Pentru mine, sa reprezint Moldova este totul, pentru ca aici m-am nascut. Este patria mea. ”

Veaceslav BACAL, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI DE JUDO: “Ca antrenor, nu sunt prea bucuros. Pentru lucru care a fost apreciat si munca lor, nivelul or, s-ar putea mult mai bine. ”

La Cupa Europei intre juniori, alti doi judocani moldoveni, s-au oprit la un pas de medalii. Mihai Doncila, la 60 de kilograme, si Valeriu Cujba, la 55 de kilograme, au ocupat locul 5.